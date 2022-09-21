Роджер Федерер высказался о своих достижениях в туре
Поделиться
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свои достижения в большом теннисе. Федерер провёл 310 недель в качестве первой ракетки мира, в том числе рекордные 237 недель подряд, и завоевал 103 титула ATP в одиночном разряде.
«Я не думаю, что кто-то растёт и думает, что сможет выиграть так много. Знаете, выиграть Уимблдон — это уже само по себе счастье. Это невероятно. Или стать первой ракеткой мира, быть лучшим. Но тогда об этом не думаешь, сколько там недель. Это только СМИ и фанаты говорят о рекордах», — приводит слова Роджера ВВС.
Напомним, после Кубка Лэйвера в конце этой недели Федерер уйдёт из спорта.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:23
-
08:21
-
08:18
-
08:11
-
07:42
-
07:07
-
06:52
-
06:34
-
06:16
-
01:01
-
00:42
-
00:15
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:42
-
22:48
-
22:21
-
22:12
-
21:52
-
21:42
-
21:26
-
20:59
-
19:12
-
18:59
-
18:26
-
18:06
-
17:54
-
17:37
Партнерский контент