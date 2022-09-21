Роджер Федерер высказался о своих достижениях в туре

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свои достижения в большом теннисе. Федерер провёл 310 недель в качестве первой ракетки мира, в том числе рекордные 237 недель подряд, и завоевал 103 титула ATP в одиночном разряде.

«Я не думаю, что кто-то растёт и думает, что сможет выиграть так много. Знаете, выиграть Уимблдон — это уже само по себе счастье. Это невероятно. Или стать первой ракеткой мира, быть лучшим. Но тогда об этом не думаешь, сколько там недель. Это только СМИ и фанаты говорят о рекордах», — приводит слова Роджера ВВС.

Напомним, после Кубка Лэйвера в конце этой недели Федерер уйдёт из спорта.

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