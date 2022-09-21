Роджер Федерер предположил, что будет с теннисом после его ухода

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, что, по его мнению, случится с теннисом, когда он закончит карьеру. Ранее 41-летний Федерер объявил, что уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне (Британия) в конце этой недели.

По словам Роджера, в игре неизбежно появятся новые звёзды.

«Уверен, некоторые фанаты будут грустить, что я ухожу, конечно. Но в любом случае у нас появятся прекрасные новые игроки

Я думаю, что в нашем туре есть место невероятным историям. Поэтому я знаю, что наша игра в безопасности в этом смысле. И я уверен, что в ней появятся новые невероятные суперзвёзды», — приводит слова Федерера ВВС.

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