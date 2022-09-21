Бьорн Борг: Федерер был художником на корте

Бывший шведский теннисист Бьорн Борг высказался о завершении карьеры швейцарцем Роджером Федерером. Ранее 41-летний спортсмен сообщил, что уходит из тенниса после завершения выставочного турнира Кубок Лэйвера.



«Федерер был художником, но художником на корте. Он делал во время игры то, что так хотелось сделать другим», — сказал Борг в эфире Eurosport.

Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом 41-летний Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).



Помимо Федерера, Джоковича и Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд. Капитаном команды по традиции стал 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.