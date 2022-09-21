Тренер Федерера рассказал, чем поразил его Роджер

Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, рассказал, чем его поразил его подопечный. По словам Люти, Федерер весьма ответственно относится к общению с молодыми теннисистами.

«Меня поразило то, что, когда они задавали вопросы и всё такое прочее, можно было видеть, что это сам Роджер не хотел останавливаться. Ему просто интересно это, и он так рад что-то дать.

Он понимает, что это значило для него, когда он был в соответствующем возрасте. Поэтому было здорово видеть, насколько он вовлечён. Если он должен дать им один час, он обычно даёт два», — приводит слова тренера Daily Express.

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