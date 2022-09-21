Тренер Федерера рассказал, чем поразил его Роджер
Поделиться
Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, рассказал, чем его поразил его подопечный. По словам Люти, Федерер весьма ответственно относится к общению с молодыми теннисистами.
«Меня поразило то, что, когда они задавали вопросы и всё такое прочее, можно было видеть, что это сам Роджер не хотел останавливаться. Ему просто интересно это, и он так рад что-то дать.
Он понимает, что это значило для него, когда он был в соответствующем возрасте. Поэтому было здорово видеть, насколько он вовлечён. Если он должен дать им один час, он обычно даёт два», — приводит слова тренера Daily Express.
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:23
-
09:22
-
09:15
-
09:05
-
08:57
-
08:23
-
08:21
-
08:18
-
08:11
-
07:42
-
07:07
-
06:52
-
06:34
-
06:16
-
01:01
-
00:42
-
00:15
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:42
-
22:48
-
22:21
-
22:12
-
21:52
-
21:42
-
21:26
-
20:59
-
19:12
Партнерский контент