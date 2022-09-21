Тренер Федерера: организм Роджера прошёл длинный путь, ему нужен отдых

Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о проблемах спортсмена со здоровьем в последние годы. По мнению Любичича, Федерер правильно поступил, решив завершить карьеру.
Я пытался помочь Федереру выиграть ещё один турнир «Большого шлема». Рад, что при мне он выиграл их три. Жаль, что из-за проблем со здоровьем он не мог показывать максимум в последние годы. Он был не в форме в 2019 году на Уимблдоне, когда упустил два матчбола в финале с Джоковичем. Тогда Роджер тренировался с ограничениями, задействуя лишь 60-70% возможностей.
Его организм прошёл длинный путь. Понятно, что ему нужен отдых. У нас с ним нет никаких проблем. Мы были друзьями и ими остаёмся. Наверняка, продолжим работать вместе над определёнными вещами», — цитирует Любичича Tennis World USA
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