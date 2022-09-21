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Людмила Самсонова победила чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину на турнире в Токио

Людмила Самсонова победила чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину на турнире в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу в матче первого круга турнира WTA в Токио (Япония), в котором её соперницей была чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Самсонова, занимающая 30-е место в рейтинге WTA, обыграла Рыбакину (22) со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Самсонова исполнила шесть эйсов и допустила одну двойную ошибку. Российская спортсменка реализовала три брейк-пойнта из девяти (33%). Что касается Рыбакиной, то у неё семь подач навылет, две ошибки на подаче и ни одного использованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперницей Самсоновой станет представительница Китая Ван Синьюй. Матч состоится завтра, 22 сентября.

Токио (ж). 1-й круг
21 сентября 2022, среда. 09:35 МСК
Елена Рыбакина
22
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Людмила Самсонова
30
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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