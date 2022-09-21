«Лучшие из этих дней». Элина Свитолина показала фотографии со своим мужем Гаэлем Монфисом

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в социальных сетях. Она выложила фотографии со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
«Лучшие из этих дней», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива элины свитолиной
Фото: из личного архива элины свитолиной
Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году. В последний раз Элина выходила на корт 24 марта, когда проиграла британке Хитер Уотсон со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (4:7) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США). 5 мая стало известно, что Свитолина и Монфис ждут дочку. Она должна появиться на свет в октябре.
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