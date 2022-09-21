Даниил Медведев сразится со Стэном Вавринкой на старте турнира ATP-250 в Метце
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев узнал первого соперника на турнире категории ATP-250 в Метце (Франция). Им стал трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка. Медведев возглавил посев Метца, поэтому начинает борьбу со второго раунда.
Вавринка же пробился в основную сетку соревнований, выиграв квалификацию. А в первом круге Метца обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продлилась 1 час 35 минут. Вавринка восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Соузы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.
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