Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик с трудом обыграл 208-ю ракетку мира в первом круге турнира в Метце

Александр Бублик с трудом обыграл 208-ю ракетку мира в первом круге турнира в Метце
Комментарии

44-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В стартовом матче Бублик (7) одержал волевую победу над представителем Франции Эваном Фурнессом (Q, 208-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Бублик 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Фурнесса два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Следующим соперником Бублика станет Эмиль Руусувуори из Финляндии.

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который также принимает участие в розыгрыше.

Метц. 1-й круг
21 сентября 2022, среда. 15:15 МСК
Эван Фурнесс
208
Франция
Эван Фурнесс
Э. Фурнесс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 6 5
5 		6 7 7
         
Александр Бублик
44
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022