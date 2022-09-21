Александр Бублик с трудом обыграл 208-ю ракетку мира в первом круге турнира в Метце

44-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик успешно преодолел первый круг турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В стартовом матче Бублик (7) одержал волевую победу над представителем Франции Эваном Фурнессом (Q, 208-я ракетка мира) со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Бублик 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Фурнесса два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Следующим соперником Бублика станет Эмиль Руусувуори из Финляндии.

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который также принимает участие в розыгрыше.