Стэн Вавринка высказался о предстоящем матче с Даниилом Медведевым в Метце

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями от грядущей встречи с чемпионом US Open – 2021 россиянином Даниилом Медведевым во втором круге турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
37-летний Вавринка пробился в основную сетку соревнований, выиграв квалификацию. А в первом круге Метца обыграл португальца Жоау Соузу со счётом 7:6 (7:1), 6:2.
«Я выиграл три матча подряд на одном турнире впервые за последние два года, даже больше, это здорово. Я обретаю уверенность, чувствую себя более расслабленным, доволен своим прогрессом.
Это самая серьёзная проверка. Он близок к вершине рейтинга, с ним всегда тяжело. Будет очень сложно, но я рад возможности испытать себя», — приводит слова Вавринки пресс-служба ATP.
- 21 сентября 2022
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