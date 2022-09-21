Карлос Алькарас вслед за Рафаэлем Надалем встретился с королём Испании

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира Карлос Алькарас встретился с королём Испании Филиппом VI.

Монарх пригласил 19-летнего теннисиста на личный приём во дворец Сарсуэла – официальная резиденция короля и королевы Испании. Филипп VI поздравил Алькараса с победой на US Open – 2022. Напомним, в финале соревнований Алькарас (3) обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

«Для меня было огромной честью быть принятым сегодня утром королём Филиппом VI во дворце Сарсуэла. Большое спасибо за признание!» — поделился эмоциями от встречи Алькарас.

Отметим, что вчера, 20 сентября, король Испании вручал награду 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Рафаэлю Надалю за «создание и укрепление положительного имиджа об Испании в Северной Америке».