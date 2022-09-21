Ига Свёнтек показала забавные закулисные фото с победного US Open — 2022

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек показала в социальных сетях, как проводила время на Открытом чемпионате США – 2022, который стал для неё победным.

«Некоторые воспоминания с качелей на US Open, я просто убирала галерею», — подписала снимки Свёнтек.

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Фото: из личного архива Иги Свёнтек

Напомним, в финале US Open — 2022 Свёнтек (1) победила представительницу Туниса Онс Жабер (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). По ходу соревнований 21-летняя Ига обыграла итальянку Ясмине Паолини, американок Слоан Стивенс и Лорен Дэвис, немку Юле Нимайер, американку Джессику Пегулу (8) и белоруску Арину Соболенко (6).

Ранее стало известно, что Свёнтек не сыграет на последнем в текущем сезоне турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика) с 17 по 23 октября.