Ига Свёнтек показала забавные закулисные фото с победного US Open — 2022

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира полька Ига Свёнтек показала в социальных сетях, как проводила время на Открытом чемпионате США – 2022, который стал для неё победным.
«Некоторые воспоминания с качелей на US Open, я просто убирала галерею», — подписала снимки Свёнтек.
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Фото: из личного архива Иги Свёнтек
Напомним, в финале US Open — 2022 Свёнтек (1) победила представительницу Туниса Онс Жабер (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:5). По ходу соревнований 21-летняя Ига обыграла итальянку Ясмине Паолини, американок Слоан Стивенс и Лорен Дэвис, немку Юле Нимайер, американку Джессику Пегулу (8) и белоруску Арину Соболенко (6).
Ранее стало известно, что Свёнтек не сыграет на последнем в текущем сезоне турнире категории WTA-1000, который пройдёт в Гвадалахаре (Мексика) с 17 по 23 октября.
- 21 сентября 2022
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