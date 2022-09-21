Фото: Роджер Федерер помогает Энди Маррею надеть запонки

Пресс-служба Кубка Лэйвера – 2022 поделилась забавным моментом со съёмок. Организаторы опубликовали снимки, на которых 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер помогает трёхкратному победителю мэйджоров британцу Энди Маррею надеть запонки на рубашку.
Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера
Фото: пресс-служба Кубка Лэйвера
Напомним, грядущий Кубок Лэйвера станет для легендарного Федерера последним турниром в карьере. Об этом Роджер объявил 15 сентября. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания) на O2-арене.
Помимо Федерера и Маррея, в состав сборной Европы вошли: испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри (запасной).
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