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Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира в Метце, обыграв третьего сеяного Музетти

Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира в Метце, обыграв третьего сеяного Музетти
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49-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

В матче второго круга 22-летний Корда обыграл 30-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (3) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Корда три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Музетти четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Корда поборется с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Жиль Симон (Франция, WC).

Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который также принимает участие в розыгрыше.

Метц. 2-й круг
21 сентября 2022, среда. 21:15 МСК
Себастьян Корда
49
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Лоренцо Музетти
30
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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