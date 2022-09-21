Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира в Метце, обыграв третьего сеяного Музетти
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49-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).
В матче второго круга 22-летний Корда обыграл 30-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти (3) со счётом 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Корда три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Музетти четыре эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал Корда поборется с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Жиль Симон (Франция, WC).
Призовой фонд турнира в Метце составил € 534 555. Его действующим чемпионом является поляк Хуберт Хуркач, который также принимает участие в розыгрыше.
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