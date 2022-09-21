Энди Маррей: узнав, что я оплачиваю счёт за ужин, Федерер и Борг начали больше заказывать!

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился забавными деталями совместного ужина с Бьорном Боргом и Роджером Федерером.

Легенды тенниса находятся в Лондоне (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2022. 66-летний Борг по традиции стал капитаном сборной Европы. Для 41-летнего Федерера данный турнир станет последним в карьере.

«Вчера вечером я пошёл ужинать с Роджером и Бьорном, Борг подшучивал надо мной большую часть ужина. Я никогда раньше не общался с ним в такой неформальной обстановке! Я решил позаботиться об оплате ужина. Когда они узнали, что я оплачиваю счёт, начали заказывать больше!» — приводит слова Маррея Eurosport.uk.