Энди Маррей: узнав, что я оплачиваю счёт за ужин, Федерер и Борг начали больше заказывать!
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей поделился забавными деталями совместного ужина с Бьорном Боргом и Роджером Федерером.
Легенды тенниса находятся в Лондоне (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2022. 66-летний Борг по традиции стал капитаном сборной Европы. Для 41-летнего Федерера данный турнир станет последним в карьере.
«Вчера вечером я пошёл ужинать с Роджером и Бьорном, Борг подшучивал надо мной большую часть ужина. Я никогда раньше не общался с ним в такой неформальной обстановке! Я решил позаботиться об оплате ужина. Когда они узнали, что я оплачиваю счёт, начали заказывать больше!» — приводит слова Маррея Eurosport.uk.
Комментарии
- 21 сентября 2022
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
-
14:28
-
13:49
-
13:28
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
12:22
-
11:35
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:35
-
09:23
-
09:22
Партнерский контент