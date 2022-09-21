Тиафо, Оже-Альяссим, Фритц, Сок и другие члены сборной мира сделали командное фото

Игроки сборной мира опубликовали в социальных сетях командное фото. Они готовятся выступить на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

На фото запечатлены Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США) и Томми Пол (США, запасной).

Фото: из личного архива Джека Сока

Сборную мира по традиции возглавит семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Противостоять команде Макинроя будет сборная Европы:

Роджер Федерер (Швейцария);

Рафаэль Надаль (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Энди Маррей (Великобритания);

Стефанос Циципас (Греция);

Каспер Рууд (Норвегия);

Маттео Берреттини (Италия).