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Тиафо, Оже-Альяссим, Фритц, Сок и другие члены сборной мира сделали командное фото

Тиафо, Оже-Альяссим, Фритц, Сок и другие члены сборной мира сделали командное фото
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Игроки сборной мира опубликовали в социальных сетях командное фото. Они готовятся выступить на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

На фото запечатлены Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США) и Томми Пол (США, запасной).

Фото: из личного архива Джека Сока

Сборную мира по традиции возглавит семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.

Противостоять команде Макинроя будет сборная Европы:

Роджер Федерер (Швейцария);
Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Энди Маррей (Великобритания);
Стефанос Циципас (Греция);
Каспер Рууд (Норвегия);
Маттео Берреттини (Италия).

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