Тиафо, Оже-Альяссим, Фритц, Сок и другие члены сборной мира сделали командное фото

Игроки сборной мира опубликовали в социальных сетях командное фото. Они готовятся выступить на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
На фото запечатлены Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США) и Томми Пол (США, запасной).
Фото: из личного архива Джека Сока
Сборную мира по традиции возглавит семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой.
Противостоять команде Макинроя будет сборная Европы:
Роджер Федерер (Швейцария);
Рафаэль Надаль (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Энди Маррей (Великобритания);
Стефанос Циципас (Греция);
Каспер Рууд (Норвегия);
Маттео Берреттини (Италия).
- 22 сентября 2022
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
-
14:28
-
13:49
-
13:28
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
12:22
-
11:35
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52
-
09:39
-
09:35