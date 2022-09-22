Бьорн Борг и Джон Макинрой повторили легендарное фото с финала Уимблдона-1980

11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг и семикратный чемпион мэйджоров американец Джон Макинрой повторили легендарное фото с финала Уимблдона 1980 года.
66-летний Борг и 63-летний Макинрой в данный момент находятся в Лондоне (Великобритания), где по традиции выступят в качестве капитанов сборных Европы и мира на Кубке Лэйвера – 2022. Соревнования пройдут с 23 по 25 сентября.
До начала турнира Борг и Макинрой посетили Центральный корт Уимблдона. Легендарные теннисисты сфотографировались вместе, при этом они были одеты в оригинальные копии своих костюмов с 1980 года.
Фото: Golden Age of Tennis Clubhouse
Напомним, в финале Уимблдона-1980 24-летний Борг обыграл 21-летнего Макинроя со счётом 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18), 8:6. По мотивам этого матча позднее сняли фильм.
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