Тиафо: на US Open я доказал, что могу играть с лучшими

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне с 23 по 25 сентября.
«Я люблю Кубок Лэйвера. Я знаю, чего ожидать, и я думаю, что в этом году у нас есть отличный шанс отобрать титул у сборной Европы.
На US Open я доказал, что могу играть с лучшими, и я способен выигрывать турниры «Большого шлема».
Я всегда cражался с лучшими теннисистами в мире — теперь я делаю это на постоянной основе, начинаю с большей готовностью побеждать игроков, готов сделать следующий шаг. Я чувствую, что могу выиграть любой матч», — цитирует Тиафо официальный сайт Кубка Лэйвера.
За сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей, а также грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.
Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).
Во всех предыдущих розыгрышах турнира сильнее оказывалась именно сборная Европы.
- 22 сентября 2022
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
-
14:28
-
13:49
-
13:28
-
13:20
-
13:03
-
12:40
-
12:22
-
11:35
-
11:06
-
10:48
-
10:34
-
10:28
-
10:16
-
09:52