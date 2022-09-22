Тиафо: на US Open я доказал, что могу играть с лучшими

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о предстоящем Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне с 23 по 25 сентября.



«Я люблю Кубок Лэйвера. Я знаю, чего ожидать, и я думаю, что в этом году у нас есть отличный шанс отобрать титул у сборной Европы.

На US Open я доказал, что могу играть с лучшими, и я способен выигрывать турниры «Большого шлема».

Я всегда cражался с лучшими теннисистами в мире — теперь я делаю это на постоянной основе, начинаю с большей готовностью побеждать игроков, готов сделать следующий шаг. Я чувствую, что могу выиграть любой матч», — цитирует Тиафо официальный сайт Кубка Лэйвера.

За сборную Европы в предстоящем Кубке Лэйвера в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и британец Энди Маррей, а также грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.



Сборная мира выглядит следующим образом: Феликс Оже-Альяссим (Канада), Тейлор Фритц (США), Диего Шварцман (Аргентина), Джек Сок (США), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо (США).



Во всех предыдущих розыгрышах турнира сильнее оказывалась именно сборная Европы.