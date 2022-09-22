Джон Макинрой назвал самый знаковый момент в карьере Роджера Федерера. Это поражение

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой назвал момент в карьере 20-кратного победителя мэйджоров швейцарца Роджера Федерера, который он считает самым знаковым. Макинрой вспомнил поражение Федерера от 22-кратного чемпиона ТБШ испанца Рафаэля Надаля в финале Уимблдонского турнира 2008 года. В том матче швейцарец проиграл Надалю со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 7:9; соперники провели на корте 4 часа 48 минут.

«О моём матче с Бьорном Боргом на Уимблдоне-1980 до сих пор говорят. Я там проиграл. Так что всё нормально, что я выбрал поражение Роджера в качестве такового момента.

На то время это был самый великий матч, который я когда-либо видел. Нормально назвать то его поражение — из-за того, как он проиграл. В том матче он не мог выложиться больше», — приводит слова Макинроя Evening Standard.

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