Осака снялась с соревнований в Токио перед игрой с Хаддад-Майей
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.
24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга против Беатрис Хаддад-Майи. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически пробилась в четвертьфинал соревнований.
За выход в полуфинал турнира Хаддад-Майя сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).
На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный ТБШ японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.
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