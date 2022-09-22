Осака снялась с соревнований в Токио перед игрой с Хаддад-Майей

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.

24-летняя спортсменка из-за болезни отказалась выйти на матч второго круга против Беатрис Хаддад-Майи. Об этом сообщает WTA Insider в своём «твиттере». Таким образом, 26-летняя представительница Бразилии автоматически пробилась в четвертьфинал соревнований.

За выход в полуфинал турнира Хаддад-Майя сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).



На данный момент Осака является 48-й ракеткой мира. Последний выигранный ТБШ японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.