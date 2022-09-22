Наоми Осака прокомментировала снятие с турнира в Токио

48-я ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака рассказала, почему приняла решение сняться с турнира WTA-500 в Токио.
«Мне действительно жаль, что я не могу участвовать в сегодняшней игре. Для меня большая честь иметь возможность играть на Toray Pan Pacific Open перед потрясающими фанатами здесь, в Японии. Этот турнир был и всегда будет особенным для меня, и я хотела бы выйти сегодня на корт, но моё тело не позволяет мне сделать этого. Спасибо вам за всю вашу поддержку на протяжении этой недели, и увидимся в следующем году», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.
Напомним, что 24-летняя из-за болезни снялась с матча второго круга турнира против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи. За выход в полуфинал соревнований она сразится с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика).
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