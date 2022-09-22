Роджер Федерер назвал свой лучший матч и самое обидное поражение

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер рассказал, какой матч считает лучшим для себя и какое поражение стало для него самым обидным. Он вспомнил победу над Ллейтоном Хьюиттом в финале US Open 2004 года со счётом 6:0, 7:6 (7:3), 6:0 и поражение от Рафаэля Надаля в финале Уимблдона-2008 со счётом 4:6, 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8), 7:9.
«Для меня особенным стал финал US Open с Ллейтоном Хьюиттом, где я выиграл со счётом 6:0, 7:6, 6:0. В финалах турниров «Большого шлема» такого обычно не бывает — летаешь в первом сете, теряешься во втором, а потом снова доминируешь в третьем.
Для меня тот матч стал идеальным. Я был на вершине мира. Я был номером один в мире и доказал, что достоин этого, причём в матче с игроком, которого так уважаю.
Самое обидное поражение? Возможно, Уимблдон-2008. Просто потому, что всё так закончилось, в темноте с Рафой. На кону стояло так много всего. Надо было выявить победителя. И ситуация сложилась в его пользу. Моё сердце было разбито», — приводит слова Федерера Eurosport.
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