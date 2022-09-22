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Джон Макинрой высказался о борьбе Федерера, Надаля и Джоковича за статус величайшего

Джон Макинрой высказался о борьбе Федерера, Надаля и Джоковича за статус величайшего
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, что думает о противостоянии Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на счету которых в общей сложности 63 титула «Большого шлема».

«Надо учитывать комбинацию всех факторов. И я думаю, что все в спорте это понимают.

Можно привести аргументы в пользу любого из этих трёх легендарных игроков на любой из различных поверхностей в зависимости от того, сколько турниров они выиграли, сколько мэйджоров, сколько других турниров, насколько редко их выбивали, насколько они были стабильны. У Роджера было 36 четвертьфиналов турниров «Большого шлема» подряд и 23 полуфинала подряд, так что можно посмотреть на такие вещи и сказать, что Роджер получает преимущество. Можно привести аргумент в пользу любого из них. И мы будем говорить об этом в течение следующих десяти лет, кто же из них лучший», — приводит слова Макинроя Eurosport.

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