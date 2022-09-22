Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира в Токио
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Самсонова обыграла китаянку Синьюн Ван (78-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.
Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продлилась 1 час 40 минут. Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала три эйса, две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.
Токио (ж). 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 08:15 МСК
30
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
78
Синьюй Ван
С. Ван
Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге).
Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750.
Новость по темеБлинкова потерпела поражение во втором круге турнира в Сеуле
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50
-
17:13
-
16:30
-
15:23
Партнерский контент