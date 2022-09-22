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Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира в Токио

Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира в Токио
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Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Самсонова обыграла китаянку Синьюн Ван (78-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продлилась 1 час 40 минут. Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала три эйса, две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.

Токио (ж). 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 08:15 МСК
Людмила Самсонова
30
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Синьюй Ван
78
Китай
Синьюй Ван
С. Ван

Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге).

Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750.

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