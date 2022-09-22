Людмила Самсонова прошла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Людмила Самсонова (30-е место в рейтинге) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Самсонова обыграла китаянку Синьюн Ван (78-е место в рейтинге) со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Встреча на центральном корте стадиона «Ариаке Теннис Форест Парк» продлилась 1 час 40 минут. Самсонова 13 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Её соперница сделала три эйса, две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из двух.

Соперницей россиянки по четвертьфиналу станет представительница Испании Гарбинье Мугуруса (12-е место в рейтинге).



Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750.