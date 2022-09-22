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Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Линетт

Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Линетт
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Британская теннисистка Эмма Радукану (77-е место в рейтинге) прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Радукану одержала победу над бельгийкой Яниной Викмайер (460-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 40 минут. Радукану девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Викмайер сделала четыре эйса, две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из четырёх.

Сеул. 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 09:10 МСК
Янина Викмайер
460
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Эмма Радукану
77
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

В четвертьфинале соперницей Радукану станет представительница Польши Магда Линетт (51-е место в рейтинге).

Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).

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