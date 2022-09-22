Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Линетт

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-е место в рейтинге) прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Радукану одержала победу над бельгийкой Яниной Викмайер (460-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.
Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 40 минут. Радукану девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Викмайер сделала четыре эйса, две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из четырёх.
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В четвертьфинале соперницей Радукану станет представительница Польши Магда Линетт (51-е место в рейтинге).
Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).
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