Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле, где сыграет с Линетт

Британская теннисистка Эмма Радукану (77-е место в рейтинге) прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга Радукану одержала победу над бельгийкой Яниной Викмайер (460-е место в рейтинге) со счётом 6:3, 7:5.

Встреча на центральном корте Олимпийского теннисного центра продлилась 1 час 40 минут. Радукану девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. Викмайер сделала четыре эйса, две двойные ошибки и использовала два брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале соперницей Радукану станет представительница Польши Магда Линетт (51-е место в рейтинге).



Призовой фонд новых соревнований в Сеуле составил $ 251 750. Сетку турнира возглавила Елена Остапенко (Латвия).