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Вероника Кудерметова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в четвертьфинал в Токио

Вероника Кудерметова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в четвертьфинал в Токио
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче второго круга турнира WTA в Токио, в котором её соперницей была Фернанда Контрерас Гомес из Мексики. Кудерметова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, разгромила Контрерас (182) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут

Кудерметова трижды подала навылет и совершила три ошибки на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Что касается её соперницы, то у неё один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В четвертьфинале соперницей Кудерметовой станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая прошла дальше на снятии бывшей первой ракетки мира японки Наоми Осаки.

Токио (ж). 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 10:10 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		1  
         
Фернанда Контрерас Гомес
182
Мексика
Фернанда Контрерас Гомес
Ф. Контрерас Гомес
Комментарии
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