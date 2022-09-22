Вероника Кудерметова разгромила соперницу 6:0, 6:1 и вышла в четвертьфинал в Токио
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу в матче второго круга турнира WTA в Токио, в котором её соперницей была Фернанда Контрерас Гомес из Мексики. Кудерметова, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, разгромила Контрерас (182) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 57 минут
Кудерметова трижды подала навылет и совершила три ошибки на подаче. Она реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (50%). Что касается её соперницы, то у неё один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
В четвертьфинале соперницей Кудерметовой станет бразильянка Беатрис Хаддад-Майя, которая прошла дальше на снятии бывшей первой ракетки мира японки Наоми Осаки.
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