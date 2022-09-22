Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле, уступив Остапенко

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (19-е место в рейтинге), выигрывая по ходу третьего сета 5:3. Матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5.



Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 2 часа 35 минут.



Гасанова шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила три эйса, 12 двойных ошибок и использовала семь брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге).



Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.