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Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле, уступив Остапенко

Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле, уступив Остапенко
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (19-е место в рейтинге), выигрывая по ходу третьего сета 5:3. Матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5.

Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 2 часа 35 минут.

Гасанова шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила три эйса, 12 двойных ошибок и использовала семь брейк-пойнтов из 15.

Сеул. 2-й круг
22 сентября 2022, четверг. 11:05 МСК
Елена Остапенко
19
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 2 3
         
6 		5 7
3 		7 5
         
Анастасия Гасанова
141
Россия
Анастасия Гасанова
А. Гасанова

В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге).

Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.

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