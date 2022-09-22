Гасанова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сеуле, уступив Остапенко

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко (19-е место в рейтинге), выигрывая по ходу третьего сета 5:3. Матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5.
Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 2 часа 35 минут.
Гасанова шесть раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. Её соперница совершила три эйса, 12 двойных ошибок и использовала семь брейк-пойнтов из 15.
|1
|2
|3
|
|5
|7
|
|7
|5
В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге).
Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.
- 22 сентября 2022
-
13:45
-
11:08
-
10:57
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
-
22:34
-
21:59
-
21:51
-
20:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
18:34
-
18:09
-
17:50