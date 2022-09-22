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Карен Хачанов не сыграет на турнире в Тель-Авиве

Карен Хачанов не сыграет на турнире в Тель-Авиве
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Российский теннисист Карен Хачанов (18-е место в рейтинге) не сыграет на хардовом турнире категории ATP-250, который запланирован с 26 сентября по 2 октября в Тель-Авиве (Израиль). Об этом сообщил «твиттер» Entry List Updates.

Россиянина на турнире заменит американец Джеффри-Джон Вулф.

Напомним, Хачанов добрался до полуфинала Открытого чемпионата США — 2022, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Благодаря выступлению в Нью-Йорке Хачанов поднялся с 31-й строчки рейтинга ATP на 18-ю.

Ранее теннисист рассказал, что не выступит на Кубке Кремля, который пройдёт с 16 по 23 октября в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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