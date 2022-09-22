Надаль — о Федерере: один из самых важных игроков в моей теннисной карьере уходит

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере, завершающем карьеру после Кубка Лэйвера, на котором выступит вместе с испанцем в парном разряде.

«Я видел, как он играл, прежде чем я пришёл в тур. Я видел, как он добивался успеха, по телевизору, затем я смог создать удивительное соперничество с ним. Мы очень гордимся нашим дружеским соперничеством. Иногда это было нелегко, потому что мы играли за очень важные вещи для нашей теннисной карьеры, но в то же время мы смогли понять, что личные отношения важнее, чем профессиональные. Мы смогли справиться с этим, я думаю, это правильно.

Завтра, думаю, будет очень сложно. Знаете, в конце концов, один из самых важных игроков, если не самый важный игрок в моей теннисной карьере, уходит. Пережить этот момент будет непросто. Конечно, я очень взволнован и благодарен за игру с ним», — приводит слова Надаля Sportskeeda.