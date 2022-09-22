Муж Серены Уильямс рассказал о главной страсти его жены после завершения карьеры

Алексис Оганян, муж 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, рассказал о главной страсти его жены после завершения карьеры профессиональной теннисистки.
«На данный момент это Олимпия. Это удивительный пятилетний ребёнок, который родился у нас. Знаете, Серена пожертвовала многим только для того, чтобы принести Олимпию в мир. Я очень ей благодарен за это», — приводит слова Оганяна Sportskeeda.
Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере. Она проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
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