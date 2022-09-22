Елена Остапенко раскритиковала Анастасию Гасанову за долгую подготовку к подаче

Представительница Латвии Елена Остапенко (19-е место в рейтинге) раскритиковала российскую теннисистку Анастасию Гасанову (141-е место в рейтинге) за долгую подготовку к подаче во время их совместного матча.

«Я никогда в жизни не видела, чтобы тратили столько времени на подачу. Оштрафуйте её на очко», – сказала Остапенко после двух проигранных геймов подряд.



«Я засекаю время. Это 10–15 секунд», – ответил судья на вышке. Остапенко в ответ лишь закатила глаза.

Отметим, что матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5. В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге).



Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.