Елена Остапенко раскритиковала Анастасию Гасанову за долгую подготовку к подаче

Представительница Латвии Елена Остапенко (19-е место в рейтинге) раскритиковала российскую теннисистку Анастасию Гасанову (141-е место в рейтинге) за долгую подготовку к подаче во время их совместного матча.
«Я никогда в жизни не видела, чтобы тратили столько времени на подачу. Оштрафуйте её на очко», – сказала Остапенко после двух проигранных геймов подряд.
«Я засекаю время. Это 10–15 секунд», – ответил судья на вышке. Остапенко в ответ лишь закатила глаза.
Отметим, что матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5. В четвертьфинале Остапенко сыграет с румынкой Викторией Хименес-Касинцевой (186-е место в рейтинге).
Призовой фонд турнира в Южной Корее составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешская теннисистка Каролина Мухова.
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