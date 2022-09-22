Роджер Федерер назвал главную молодую звезду мужского тура

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер назвал испанца Карлоса Алькараса главной молодой звездой мужского тура.

«Карлос Алькарас. Я внимательно следил за ним и за тем, как он играл на Открытом чемпионате США, а также в течение всего года. Это было фантастически. Я постоянно говорил, что в теннисе всегда будут новые суперзвёзды, и он один из них. Его игра очень яркая.

То же самое было, когда ушли Пит Сампрас и Андре Агасси. Люди думали: «Ну и что теперь? «Шлемы» всё время будут выигрывать разные парни». В итоге были одни и те же чемпионы на протяжении многих лет: Новак, я, Рафа, Маррей и Стэн», — приводит слова Федерера Тennis.com.

Напомним, после Кубка Лэйвера в конце этой недели Федерер уйдёт из спорта.