Джокович — о Надале и Федерере: они внесли большой вклад в игрока, которым я являюсь

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о влиянии испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на его карьеру и навыки.

«В начале своей карьеры я проигрывал большинство матчей с Роджером и Рафой на турнире «Большого шлема», и они внесли большой вклад в игрока, которым я сегодня являюсь. Я очень благодарен за то, что представляю эту эпоху вместе с ними», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания). Помимо Джоковича, в состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).