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Джокович, Маррей, Надаль, Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера

Джокович, Маррей, Надаль, Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера
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Серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера, который стартует 23 сентября. На четверых у них 66 трофеев «Большого шлема».

Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера

Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера

Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера

Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера

Все вышеперечисленные теннисисты представят сборную Европы. Помимо них, в команде состоят грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри (запасной).

Отметим, что для Роджера Федерера этот турнир станет последним в карьере. Последняя игра для него пройдет в паре с испанцем Рафаэлем Надалем с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо, и запланирована она вторым запуском вечерней сессии 23 сентября. Матч начнётся около 23:00 по московскому времени.

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