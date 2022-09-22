Джокович, Маррей, Надаль, Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера

Серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер провели совместную тренировку на Кубке Лэйвера, который стартует 23 сентября. На четверых у них 66 трофеев «Большого шлема».
Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера
Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера
Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера
Фото: из социальных сетей Кубка Лэйвера
Все вышеперечисленные теннисисты представят сборную Европы. Помимо них, в команде состоят грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд, итальянец Маттео Берреттини и британец Кэмерон Норри (запасной).
Отметим, что для Роджера Федерера этот турнир станет последним в карьере. Последняя игра для него пройдет в паре с испанцем Рафаэлем Надалем с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо, и запланирована она вторым запуском вечерней сессии 23 сентября. Матч начнётся около 23:00 по московскому времени.
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