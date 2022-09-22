Хуберт Хуркач одолел Доминика Тима во втором круге турнира в Метце
Поделиться
10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), в двух сетах обыграв австрийца Доминика Тима.
Хуркач одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Тима три эйса, ни одной двойной ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из двух. Хуркач 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.
В четвертьфинале турнира соперником Хуркача станет француз Артур Риндеркнеш, который, в свою очередь, во втором круге обыграл грузина Николоза Басилашвили.
Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста.
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
19:23
-
18:56
-
18:26
-
18:14
-
17:43
-
17:20
-
17:06
-
16:14
-
15:11
-
14:28
-
13:45
-
11:08
-
10:57
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11
-
05:34
-
05:16
-
00:16
- 21 сентября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:58
Партнерский контент