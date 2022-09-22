Хуберт Хуркач одолел Доминика Тима во втором круге турнира в Метце

10-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Хуркач вышел в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), в двух сетах обыграв австрийца Доминика Тима.

Хуркач одержал победу со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. На счету Тима три эйса, ни одной двойной ошибки, ноль реализованных брейк-пойнтов из двух. Хуркач 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти возможных.

В четвертьфинале турнира соперником Хуркача станет француз Артур Риндеркнеш, который, в свою очередь, во втором круге обыграл грузина Николоза Басилашвили.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста.