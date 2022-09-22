Джокович собрал идеального теннисиста, взяв качества Надаля, Маррея и Федерера

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович собрал идеального игрока, взяв качества испанца Рафаэля Надаля, британца Энди Маррея и швейцарца Роджера Федерера.

«Думаю, я взял бы физическую и умственную силу Рафы. Подачу и удар с правой Федерера. А также взял бы защиту и ответный удар Маррея. Я не буду вмешивать себя сюда, потому что думаю, что такой игрок уже слишком хорош!» — цитирует Джоковича Eurosport.

Новак Джокович сыграет на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания). Помимо Джоковича, в состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).