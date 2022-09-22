Федерер — Бьорну Боргу: горжусь тем, что могу назвать тебя другом

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер в своих социальных сетях обратился к легендарному шведскому теннисисту Бьорну Боргу, выложив совместную фотографию.

Фото: из личного архива Роджера Федерера

«Так горжусь тем, что могу назвать тебя другом. Спасибо за всё», — написал Федерер в своих социальных сетях.

Бьорн Борг – 11-кратный победитель турниров «Большого шлема». Он является капитаном команды Европы на Кубке Лэйвера — последнего для Федерера турнира в качестве профессионального теннисиста. В состав сборной Европы вошли Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

Кубок Лэйвера стартует завтра, 23 сентября, в Лондоне (Великобритания).