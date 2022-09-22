Тиафо прокомментировал предстоящий парный матч с Надалем и Федерером на Кубке Лэйвера

19-я ракетка мира, американский теннисист Фрэнсис Тиафо прокомментировал предстоящий парный матч с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером на Кубке Лэйвера. Сам американец сыграет в паре со своим соотечественником Джеком Соком.
«Я просто рад завтра сыграть с двумя многообещающими игроками. Должно быть хорошо. Быть частью этого — знаково. Оба парня — абсолютные легенды, и это последний танец Роджера. Как сказал Джек Сок, мы просто пытаемся одержать победу», — приводит слова Тиафо Sportskeeda.
Кубок Лэйвера — последний для Федерера турнир в качестве профессионального теннисиста. Он стартует завтра, 23 сентября, в Лондоне (Великобритания).
Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237). Федерер не выходил на корт с Уимблдона 2021 года после того, как проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале.
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