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Энди Маррей рассказал о странном поведении Роджера Федерера в раздевалке

Энди Маррей рассказал о странном поведении Роджера Федерера в раздевалке
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей ответил на вопрос, может ли он вспомнить особые случаи в раздевалке, связанные со швейцарцем Роджером Федерером.

«Наверное, да. Но не знаю, смогу ли я сказать их на камеру или нет. Он очень популярен среди всех других игроков в раздевалке и всегда невероятно дружелюбен. Но он очень, очень громкий! Он много шумит в раздевалке. Смотря матчи, он будет кричать в телевизор, чего, возможно, вы не ожидаете. В общем, да, он был невероятно громким в раздевалке», — приводит слова Энди Маррея Eurosport.

Энди Маррей и Роджер Федерер сыграют на Кубке Лэйвера – 2022, который пройдёт с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания). Помимо Маррея и Федерера, в состав сборной Европы вошли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).

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