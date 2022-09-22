Фото: Даниил Медведев передразнивает освистывающих его зрителей в матче с Вавринкой

Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртый в рейтинге ATP) подвергся граду освистываний со стороны фанатов в матче в рамках хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция) с швейцарцем Стэном Вавринкой (284-й в рейтинге ATP). Россиянин начал открыто передразнивать зрителей.

Матч завершился поражением россиянина. Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (9:7), 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 23 минуты. Медведев в матче допустил 12 двойных ошибок.

В четвертьфинале Вавринка встретится со шведом Микаэлем Имером, который, в свою очередь, во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера.

Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста.