Джокович — о пропущенном US Open: не жалею, я знал последствия своих действий

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович поделился мнением о своём пропуске Открытого чемпионата США и впечатлениями от победителя турнира испанца Карлоса Алькараса. Джокович пропустил турнир из-за того, что правительство США запрещает въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса.
«Я не жалею. Мне грустно, что я не играл, но я знал последствия своих действий. Карлос Алькарас победил невероятно. Он уже первая ракетка, это довольно удивительно. Он является отличным дополнением к нашему виду спорта», — цитирует Джоковича Eurosport.
Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.
- 22 сентября 2022
-
22:34
-
22:29
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
20:47
-
20:23
-
19:38
-
19:23
-
18:56
-
18:26
-
18:14
-
17:43
-
17:20
-
17:06
-
16:14
-
15:11
-
14:28
-
13:45
-
11:08
-
10:57
-
10:11
-
10:04
-
09:46
-
09:16
-
08:58
-
08:47
-
08:36
-
08:35
-
08:31
-
08:24
-
08:06
-
07:56
-
07:36
-
07:11