Джокович — о пропущенном US Open: не жалею, я знал последствия своих действий

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович поделился мнением о своём пропуске Открытого чемпионата США и впечатлениями от победителя турнира испанца Карлоса Алькараса. Джокович пропустил турнир из-за того, что правительство США запрещает въезд в страну путешественникам, которые не сделали прививки от коронавируса.

«Я не жалею. Мне грустно, что я не играл, но я знал последствия своих действий. Карлос Алькарас победил невероятно. Он уже первая ракетка, это довольно удивительно. Он является отличным дополнением к нашему виду спорта», — цитирует Джоковича Eurosport.

Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец занял первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира.