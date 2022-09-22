Джон Макинрой объяснил, почему исход последнего матча Федерера неважен

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой объяснил, почему исход последнего матча швейцарца Роджера Федерера неважен, заявив, что важнее отпраздновать его уход из спорта.

«Прежде всего я просто хочу сказать, что Сок и Тиафо не злодеи. Я заслужил эту репутацию. Это несправедливо по отношению к ним. Они противники, знаете ли, в очень уникальной ситуации, в которой нам всем посчастливилось быть рядом. Очевидно, что это не просто ещё один матч. Это невероятный момент для нашего вида спорта.

Если они выиграют, они тоже не станут злодеями. Речь идёт о праздновании того, чего достиг Роджер, и о том, что он закончил с этим и, надеюсь, не причинил себе вреда. Так что выиграет он или проиграет, я считаю, не имеет смысла», — приводит слова Макинроя Eurosport.