Роджер Федерер — о сравнении «Большой тройки»: мы просто сделали друг друга лучше

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер высказался о сравнении «Большой тройки» (он, Новак Джокович, Рафаэль Надаль), заявив, что не нужно их сравнивать.

«Люди всегда любят сравнивать. Вы должны стараться этого не делать. Мы делали то же самое в теннисе. Я — игрок, которому нужны были эти вызовы. Им нужен был такой соперник, как я. Мы просто сделали друг друга лучше. В конце концов, мы все пожмём друг другу руки и скажем: «Это было потрясающе». Будет кто-то счастливее другого? Может быть, но только в считанные минуты», — приводит слова Федерера Sportskeeda.

Кубок Лэйвера — последний для Федерера турнир в качестве профессионального теннисиста. Он стартует завтра, 23 сентября, в Лондоне (Великобритания).