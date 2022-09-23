Стэн Вавринка — о Медведеве: один из лучших игроков и приятный человек за пределами корта

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в рамках второго круга хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

«Я допустил несколько ошибок, немного колебался в своих ударах, но думаю, что в целом это был суперхороший уровень с моей стороны. Я очень доволен победой. У нас всегда отличные матчи. Он находится на вершине рейтинга. Один из лучших игроков и самый приятный человек за пределами корта, так что всегда здорово играть друг против друга», — цитирует Вавринку пресс-служба ATP.

Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (9:7), 6:3. В четвертьфинале швейцарец встретится со шведом Микаэлем Имером, который, в свою очередь, во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера.