Виктория Азаренко поделилась свежими фотографиями из Парижа

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях серию снимков из Парижа (Франция).
Фото: из личного архива Азаренко
Фото: из личного архива Азаренко
Фото: из личного архива Азаренко
На данный момент Азаренко располагается на 21-й строчке в рейтинге WTA. В этом сезоне белоруска дошла до четвёртого круга на Australian Open и на Открытом чемпионате США, а также до третьего круга на «Ролан Гаррос». Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.
Бекстейдж с откровенной фотосессии Арины Соболенко:
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