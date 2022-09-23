Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Виктория Азаренко поделилась свежими фотографиями из Парижа

Виктория Азаренко поделилась свежими фотографиями из Парижа
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях серию снимков из Парижа (Франция).

Фото: из личного архива Азаренко

Фото: из личного архива Азаренко

Фото: из личного архива Азаренко

На данный момент Азаренко располагается на 21-й строчке в рейтинге WTA. В этом сезоне белоруска дошла до четвёртого круга на Australian Open и на Открытом чемпионате США, а также до третьего круга на «Ролан Гаррос». Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA). Из-за дисквалификации россиянок и белорусок WTA лишила Уимблдон рейтинговых очков.

«Хотите, чтобы бёдра покачивались?» Чем развлекала себя Эжени Бушар до возвращения в тур «Хотите, чтобы бёдра покачивались?» Чем развлекала себя Эжени Бушар до возвращения в тур

Бекстейдж с откровенной фотосессии Арины Соболенко:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022