«Большая тройка» и ещё кто-то». Энди Маррей выложил фото с Федерером, Надалем и Джоковичем

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал фотографию, на которой помимо него изображены Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович, на счету которых 20, 22 и 21 титул ТБШ соответственно.

«Большая тройка» и ещё кто-то. Не так уж часто можно видеть такие тренировки. Это настоящая привилегия — быть с этими тремя парнями на корте ещё раз, теперь последний», — подписал фото Маррей.

Фото: из личного архива энди маррея

Кубок Лэйвера — последний для Федерера турнир в качестве профессионального теннисиста. Последняя игра для него пройдёт в паре с испанцем Рафаэлем Надалем с американским дуэтом Джек Сок/Фрэнсис Тиафо, и запланирована она вторым запуском вечерней сессии 23 сентября.

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