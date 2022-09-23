Роджер Федерер сыграл в пинг-понг в костюме. Видео
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен выложил видео, в котором показано, как он, одетый в костюм, играет в пинг-понг.
«Просто быстрая разминка перед гала», — подписал он видео.
Напомним, 41-летний Роджер Федерер готовится выступить на выставочном турнире под названием Кубок Лэйвера. Это последний для него турнир в качестве профессионального теннисиста. В состав сборной Европы также вошли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас, Каспер Рууд, Маттео Берреттини и Кэмерон Норри (запасной).
Кубок Лэйвера стартует сегодня, 23 сентября, в Лондоне (Великобритания).
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