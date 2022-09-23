Видеообзор поражения Гасановой в матче с Остапенко во втором круге турнира в Сеуле

Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (19-е место в рейтинге), выигрывая по ходу третьего сета 5:3. Матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5.



Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 2 часа 35 минут.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Остапенко — Гасанова:

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В четвертьфинале Остапенко сыграет с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры (186-е место в рейтинге).