Видеообзор поражения Гасановой в матче с Остапенко во втором круге турнира в Сеуле
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова (141-е место в рейтинге) не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-250 в Сеуле (Южная Корея). В матче второго круга она уступила представительнице Латвии Елене Остапенко (19-е место в рейтинге), выигрывая по ходу третьего сета 5:3. Матч закончился победой Остапенко со счётом 6:3, 5:7, 7:5.
Встреча на центральном корте стадиона Олимпийского теннисного центра продлилась 2 часа 35 минут.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Остапенко — Гасанова:
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.
В четвертьфинале Остапенко сыграет с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры (186-е место в рейтинге).
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