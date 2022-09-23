Видеообзор поражения Медведева от Вавринки во втором круге турнира в Метце
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Российский теннисист Даниил Медведев (четвёртое место в рейтинге) не смог пройти в четвертьфинал хардового турнира категории ATP-250 в Метце (Франция), проиграв 37-летнему швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке (284-е место в рейтинге).
Вавринка одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3. Продолжительность матча на стадионе «Ле Аренес. Корт Патрис Домингес» составила 2 часа 21 минуту.
«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с самыми яркими моментами встречи Медведев — Вавринка:
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
В четвертьфинале Вавринка встретится со шведом Микаэлем Имером, который, в свою очередь, во втором круге обыграл француза Грегуара Баррера со счётом 6:4, 6:3.
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