Надаль и Джокович назвали самые памятные матчи с Федерером. Оба выбрали поражение

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и 21-кратный победитель ТБШ Новак Джокович назвали самые памятные для себя матчи с 20-кратным чемпионом мэйджоров Роджером Федерером. Надаль вспомнил, как он проиграл Федереру финал Australian Open 2017 года, а Джокович — поражение в финале US Open 2007 года.

«Честно говоря, я считаю, что финал 2017 года в Австралии был особенным из-за своей значимости. За несколько месяцев до этого мы, травмированные, говорили о том, как всё будет, сможем ли мы вернуться в тур на этом уровне. А несколько месяцев спустя сыграли в финале в Австралии пятисетовый матч», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

«Я выберу свой первый финал «Большого шлема», US Open – 2007. Я проиграл тот матч. Это был первый финал «Большого шлема» для меня. На тот момент это был замечательный опыт для меня. Это первый матч, который позволил мне поверить, что я нахожусь на их уровне», — добавил Джокович.

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